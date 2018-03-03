Suudi Arabistan'da ilk kadın maratonu

Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik açılımlar deavm ediyor. ılımlı islam sürecine girilen ülkede daha önce kadınların stadyumlara girişine onay verilmiş, araç kullanmalarına izin verilmiş, kamusal alana kazandırılmalarının önü açılmıştı.

Kraliyet bu sefer yine bir ilke hazırlanıyor.

KADINLARA ÖZEL MARATON

Riyad merkezli Al-Quds Al-Arab gazetesinin haberine göre, koşuya 18 yaş üstü tüm kadınlar davet edildi. Önümüzdeki nisan ayında Mekke'deki kapalı arenada yapılması planlanan maratonun deney amaçlı olacağı açıklandı. İlk açık hava maraton koşusunun ise gelecek yıl yapılacağı belirtildi.

Bu yıl itibarıyla kadınlara stadyumlara girme hakkı tanınan Suudi Arabistan'da ilk kez bir futbol karşılaşmasında kadınlar için özel bölüm ayrılmıştı.