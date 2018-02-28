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Suudi Arabistan'da ilk kez jazz festivali yapıldı

Suudi Arabistan'da ilk kez gerçekleşen jazz festivaline yoğun ilgi vardı.

REUTERS | 28.02.2018 - 12:59..
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Suudi Arabistan'da ilk kez jazz festivali yapıldı

'Kapalı' bir ülke olarak bilinen Suudi Arabistan, yavaş yavaş değişim sürecine girdi. Bunun ise ilk adımı geçtiğimiz günlerde Riyad'da atıldı.

Suudi Arabistan'da ilk kez jazz festivali yapıldı

ÜLKE TARİHİNDE BİR İLK

Suudi Arabistan'da ilk kez düzenlenen jazz festivalinde bir başka ilginç olay daha yaşandı. Bu festivalde kadın ve erkekler birlikte müzik dinledi.

KADIN VE ERKEKLER BİR ARADA DİNLEDİ

Sahnenin ön tarafında kadın ve erkekler için belirlenen yerde müziği ayrı ayrı dinlerken belirlenen diğer 'aile' tarafında ise kadın ve erkekler birlikte yer aldı. Bu da ülke tarihinde bir ilk oldu.

Suudi Arabistan'da ilk kez jazz festivali yapıldı

2018'DEKİ GÖSTERİLER 5 BİNİ BULACAK

Festivalde Lübnan'lı Chady Nashef Riyad'a gelerek Eagles’ın “Hotel California” şarkısını söyledi.

2018 yılında Suudi Arabistan'da 5 bine yakın gösteri yapılması planlanıyor. Yetkililer; bu sayının 2017 yılında yapılan gösterileri ikiye katlayacağını belirtiyor.

Suudi Arabistan'da ilk kez jazz festivali yapıldı

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