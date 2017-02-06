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Suudi Arabistan'da ilk kez kadınlar günü kutlandı

Kadınlara yönelik yasaklarla sık sık gündeme gelen Suudi Arabistan'da bir ilk yaşandı.

06.02.2017 - 11:35
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Suudi Arabistan, tarihinde ilk kez Kadınlar Günü'nü kutladı. 3 gün süren toplantılar başken Riyad'daki Kral Fahd Kültür Merkezi'nde yapıldı.

ARABİSTAN'DA BİR İLK

Toplantılarda kadınların araba kullanma hakkı ve ülkede kadınların seyahat etmek ve çalışmak da dahil birçok konu için erkeklerden resmi izin almasını gerektiren sistem tartışıldı.

Suudi Arabistan'da ilk kez kadınlar günü kutlandı

KRALİYET AİLESİ KADINLARI DA KATILDI

Suudi kraliyet ailesinden kadınların da katıldığı toplantıda, Prenses Al-Jawhara, kadınların eğitimdeki rolü konulu bir panele ev sahipliği yaptı.

KADINLAR İÇİN GARDİYANLIK SİSTEMİ

Kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke konumunda bulunan Suudi Arabistan'da ayrıca kadınlar için 'gardiyanlık' sistemi bulunuyor.

Sisteme göre her kadının kendisine evlenmek, okumak, çalışmak veya seyahat etmek gibi konularda resmi izin verecek bir erkek gardiyana sahip olması gerekiyor. Bu gardiyanlar genelde kadınların kocası, babası veya erkek kardeşi oluyor.

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