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Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ilk Arap Moda Haftası düzenlenen etkinlikle başladı.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 09:57..
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Kameraların alınmadığı etkinliğe sadece kadınlar katıldı. Dört gün sürecek Moda Haftası'na Jean Paul Gaultier ve Roberto Cavalli gibi dünyaca ünlü tasarımcıların katıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası

Geçen Kasım ayında yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan prenslerin tutulduğu Ritz-Carlton Hotel'de düzenlenen Moda Haftası'na Suudi Prenses Noura bin Faysal el-Suud ev sahipliği yapıyor.

İLGİ GÖRÜYOR

Prenses Noura, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada modanın Suudi Arabistan'da ilgi gördüğünü belirterek moda endüstrisini yeni bir seviyeye taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası

Arap Moda Haftası daha önce Dubai'de düzenleniyordu. Arap Moda Haftası'nın ikincisinin Ekim ayında yapılması planlanıyor. Dubai'de de Mayıs ayında başka bir Arap Moda Haftası'nın düzenleneceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası

Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası

Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası

Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası

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