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Suudi Arabistan'da iskambil şampiyonası

4 bini aşkın yarışmacının katıldığı şampiyona, Müslüman dünyasından tepkilerin yükselmesine neden oldu.

Haber Merkezi | 07.04.2018 - 12:21..
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Suudi Arabistan'da iskambil şampiyonası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerika ziyaretinde Orta Doğu'yu yeni bir Avrupa yapacakları söylemişti.

BU MU ILIMLI İSLAM

Ilımlı İslam'a yönelmek için günden güne adeta kabuk değiştiren Suudiler, Riyad'da iskambil şampiyonası düzenledi.

Suudi Arabistan'da iskambil şampiyonası

4 BİN KİŞİ KATILDI

Bir konferans merkezinde düzenlenen şampiyonada, 4 bin 112 kişi büyük ödül için yarıştı.

Suudi Arabistan'da iskambil şampiyonası

ÖDÜLLER

Dereceye giren sporculardan; birinciye 500 bin, ikinciye 250 bin, üçüncüye 150 bin, dördüncüye ise 100 bin Suudi Riyali verildi.

Kutsal topraklarda düzenlenen iskambil turnuvası tepkileri de beraberinde getirdi.

Ülkede turnuvaya sosyal medya üzerinden tepki gösterilirken, Müslüman dünyasından da Suudilere tepkiler yükseldi.

Suudi Arabistan'da iskambil şampiyonası

Suudi Arabistan'da iskambil şampiyonası

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