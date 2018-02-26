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Suudi Arabistan'da kadın asker açılımı

Suudi Arabistan tarihinde ikinci kez kadınların asker olmaları için imkan tanındığı bildirildi.

AA | 26.02.2018 - 00:34..
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Başvuracak adayların en az lise mezunu ve Riyad, Mekke, Medine, El-Kasım, Asir, El-Baha, Eş-Şarkiyye kentlerinde ikamet ediyor olması şartı aranacak.

Başvuru şartları arasında adayların Suudi Arabistan uyruklu olması, 25 ila 35 yaş arasında en az 1.55 boyunda, yapılacak testleri geçmesi, herhangi bir devlet kurumunda çalışmaması ve yabancı biriyle evli olmaması yer alıyor.

Başvurular perşembe gününe kadar devam edecek.

HAVAALANLARI VE SINIR KAPILARI İÇİN BAŞVURU AÇILMIŞTI

Suudi Arabistan Pasaport Genel Müdürlüğü de geçen ay havaalanları ve sınır kapılarında çalışacak kadın asker alımı için başvuru açmıştı.

Suudi Arabistan bir süredir Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönettiği "2030 vizyonu" kapsamında toplumsal, ekonomik, kültürel değişimlere sahne oluyor. Söz konusu vizyon kapsamında resmi makamlar tarafından ülkedeki kadınlara daha fazla hak verilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

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