Suudi Arabistan'da devrimin etkileri halen devam ediyor. Kadınlara birçok alanda imkanlar tanıyan reformlar konserlere girilmesine bile olanak tanıdı. Bu durum da bazı aksaklıkları peşinde getirdi.

Ülkenin batısındaki Taif kentinde düzenlenen bir festivalde Majid el Mohandis adlı şarkıcı sahneye çıkmıştı. Mohandis'in hayranı olan bir kadın koşarak sahneye çıktı ve şarkıcıya sarıldı.

ERKEK ŞARKICIYA SARILDI

İnternette yayımlanan görüntülerde, kadının sahneye doğru koşması ve güvenliklerin müdahalesi görülüyor.

Suudi Arabistan'da kadınların kamusal alanlarda, akrabaları olmayan erkeklerle birlikte bulunmaları yasak.

İnternet sitesinde "Arap şarkıcıların prensi" diye tanımlanan Mohandis, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Suudi Arabistan vatandaşlığı da bulunan Irak doğumlu şarkıcı, olayın ardından programına devam etti.

Suudi Arabistan'da kadın seyirci erkek şarkıcıya sarıldı VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrasında kadın seyirci güvenlik görevlileri tarafından polislere teslim edildi. kadın gözaltına alınırken konu ile iglili yasal işlem başlatıldı. Suudi Okaz gazetesine konuşan polis kaynakları, savcının kadına taciz suçlaması getirip getirmemeyi değerlendirdiğini söyledi.

Kadınların kamuya açık organizasyonlara katılmasına karşı uzun süredir uygulanan yasak, geçen yıl Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın uygulamay koyduğu bir dizi reformla gevşetilmişti.