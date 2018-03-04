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Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez maratona katıldı

El-Ahsa ilinde ilk kez kadınların da katıldığı bir maraton düzenlendi. Kadın yarışmacılara tesettür şartı getirildi.

AA | 04.03.2018 - 08:23..
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Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez maratona katıldı

Ilımlı İslam projesi kapsamında günden günde açılan Suudi Arabistan'da kadınlar için ilkler yaşanmaya devam ediyor.

Ülkede son olarak; kadınların, düzenlenen maratona katılmasına izin verildi. Maratona katılanlar için tek şart, tesettür oldu.

YÜKSEK KATILIM

'El-Ahsa Koşuyor' sloganıyla düzenlenen ve farklı kategorilerde çok sayıda yarışın düzenlendiği maratona, kadın, erkek, profesyonel, amatör, genç, yaşlı, yerli ve yabancı her kesiminden geniş katılım oldu.

Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez maratona katıldı

TESETTÜR ŞARTI

El-Musa İhtisas Hastanesi, Suudi Arabistan Spor Genel Müdürlüğü, Eğlence Kurumu ile El-Ahsa Belediyesinin sponsorluğunda düzenlenen maratona katılan kadınlara 'tesettürlü olma' şartı getirildi.

Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez maratona katıldı

KAZANANLAR

​Maraton kapsamında düzenlenen 3 kilometre kadın koşusunda Muzne En-Nassar, farklı uyruklardan bin 500 kadını geride bırakarak birinci oldu.

Yaşlılar kategorisinde Muhammed ed Duseri, profesyoneller kategorisinde ise Hüseyin Ceman birinci oldu.

Amatörler kategorisinde düzenlenen 5 kilometrelik yarışı hiç ara vermeden tamamlayan engelli Hüseyin Huveykim'e ise takdir ödülü verildi. Huveykim basına yaptığı açıklamada, bir sonraki maratonda engellilere özel yarış düzenlenmesini istedi.

Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez maratona katıldı

Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez maratona katıldı

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