Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez maratona katıldı

Ilımlı İslam projesi kapsamında günden günde açılan Suudi Arabistan'da kadınlar için ilkler yaşanmaya devam ediyor.

Ülkede son olarak; kadınların, düzenlenen maratona katılmasına izin verildi. Maratona katılanlar için tek şart, tesettür oldu.

YÜKSEK KATILIM

'El-Ahsa Koşuyor' sloganıyla düzenlenen ve farklı kategorilerde çok sayıda yarışın düzenlendiği maratona, kadın, erkek, profesyonel, amatör, genç, yaşlı, yerli ve yabancı her kesiminden geniş katılım oldu.

TESETTÜR ŞARTI

El-Musa İhtisas Hastanesi, Suudi Arabistan Spor Genel Müdürlüğü, Eğlence Kurumu ile El-Ahsa Belediyesinin sponsorluğunda düzenlenen maratona katılan kadınlara 'tesettürlü olma' şartı getirildi.

KAZANANLAR

​Maraton kapsamında düzenlenen 3 kilometre kadın koşusunda Muzne En-Nassar, farklı uyruklardan bin 500 kadını geride bırakarak birinci oldu.

Yaşlılar kategorisinde Muhammed ed Duseri, profesyoneller kategorisinde ise Hüseyin Ceman birinci oldu.

Amatörler kategorisinde düzenlenen 5 kilometrelik yarışı hiç ara vermeden tamamlayan engelli Hüseyin Huveykim'e ise takdir ödülü verildi. Huveykim basına yaptığı açıklamada, bir sonraki maratonda engellilere özel yarış düzenlenmesini istedi.