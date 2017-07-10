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Suudi Arabistan'da Katar açıklaması

Suudi Arabistan, Katar'a yönelik önlemlerin, Doha yönetiminin "İstikrarı sarsmaya yönelik eylemlerin düzeltilmesi" için alındığını belirtti.

10.07.2017 - 21:33
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Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda düzenlenen kabine toplantısında, Kuveyt'in Körfez'de yaşanan krizin çözümü ve Körfez'deki birliğin muhafazası için sarf ettiği çaba övüldü.

ARAP VE DÜNYA GÜVENLİĞİ İÇİN...

Toplantıda, Katar halkının Körfez ve Arap dünyasının asil bir parçası olduğu, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a yönelik önlemlerinin, bu ülkenin KİK sistemi ile Arap ve dünya güvenliğini parçalamayı, bölge ülkelerinin istikrarını sarsmayı ve içişlerine karışmayı amaçlayan eylemlerini düzeltmesi için alındığı ifade edildi.

KATAR'A AMBARGO

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesiyle başlamıştı.

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