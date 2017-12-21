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Suudi Arabistan'da Mahmud Abbas-Kral Selman görüşmesi

ABD'nin Kudüs kararından sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'le bir araya geldi.

AA | 21.12.2017 - 08:22..
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Suudi Arabistan'da Mahmud Abbas-Kral Selman görüşmesi

Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kral Selman ile "Kudüs'e ilişkin son gelişmeleri" görüştü.

KUDÜS'N KORUNMASI...

Abbas'ın görüşmede, Kral Selman'a "Kudüs'ün muhtemel risklerden korunması için yürüttüğü görüşmeler ve son gelişmelerle ilgili bilgi verdiği" belirtildi.

Suudi Arabistan'da Mahmud Abbas-Kral Selman görüşmesi

ULUSLARARASI TOPLUM FİLİSTİN'İN YANINDA

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, görüşmede ayrıca uluslararası toplumun Filistin halkını desteklediği ve ABD'nin Kudüs"İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Ziyareti sırasında Abbas'a, Filistin İstihbarat Başkanı Macid el-Ferec, Fetih Hareketi Merkez Yürütme Komitesi üyesi ve Sivil İşler Kurulu Başkanı Hüseyin eş-Şeyh'in eşlik ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan'da Mahmud Abbas-Kral Selman görüşmesi

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Suudi Arabistan'da Mahmud Abbas-Kral Selman görüşmesi

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