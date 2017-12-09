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Suudi Arabistan'da medyaya Kudüs yasağı

Suudi Arabistan yönetimi, ülkedeki tüm medya kuruluşlarını Trump'ın Kudüs kararı hakkında fazla yayın yapılmaması konusunda uyardı.

Haber Merkezi | 09.12.2017 - 14:41..
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Suudi Arabistan'da medyaya Kudüs yasağı

İngiltere'nin başkenti Londra'dan yayın yapan El Arabi el Cadeed Gazetesi, Suudi Arabistan'da yaşananları haberleştirdi.

KUDÜS HABERLERİNE KISITLAMA

Yayınlanan habere göre; Suudi yetkililer, televizyon kanallarına ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı Kudüs kararıyla ilgili fazla yayın yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Suudi Arabistan'da medyaya Kudüs yasağı

'PROTESTOLARA KATILMAYIN' ÇAĞRILARI

Suudi Arabistan, çevre ülkelerdeki vatandaşlarına da protestolar konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada; "Ürdün'de yaşayan ve okuyan Suudi Arabistan vatandaşlarını, güvenliği korumak adına protestolardan uzak durmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bahreyn elçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "halka açık yerlerdeki protesto gösterilerinden uzak durulması" çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan'da medyaya Kudüs yasağı

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