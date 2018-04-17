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Suudi Arabistan'da moda haftası

Suudi moda haftası da, sosyal reformların bir parçası oldu. Düzenlenen "Arab Fashion Week"te izleyiciler de sahnedekiler de kadındı.

REUTERS | 17.04.2018 - 08:58..
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Suudi Arabistan'da moda haftası

Veliaht prens Muhammed bin Salman, yeni ve modern bir Suudi Arabistan için hedefine emin adımlarla ilerliyor.

ARAB FASHION WEEK

Kadınlara araba kullanma hakkı, sinema gibi sosyal reformlara bir yenisi daha eklendi. Başkent Riyad'da lüks Ritz-Carlton Oteli'nde Suudi moda haftası düzenlendi.

Suudi Arabistan'da moda haftası

İZLEYİCİLER KADINLARDAN OLUŞTU

New York, Paris ve Milan'daki moda haftalarından farklı olarak, Riyad'da 10-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen defilelere sadece kadın izleyiciler katılabildi, ancak fotoğraflar medyaya sunuldu.

Suudi Arabistan'da moda haftası
Foto: AFP

Suudi Arabistan'da moda haftası

KORİDORLARDA ŞIK KADINLAR

Moda haftasının düzenlendiği Ritz-Carlton oteli, daha birkaç ay önce yolsuzlukla suçlanarak gözaltına alınan Suudi prens ve üst düzey yetkililere ev sahipliği yapmıştı.

Bu defa Suudi tasarımcılar, Avrupalı modacılar ve şık kadınlar otelin altın kaplama koridorlarında sohbet etti.

Suudi Arabistan'da moda haftası

Suudi Arabistan'da moda haftasıFoto: AFP

Suudi Arabistan'da moda haftası


Suudi Arabistan'da moda haftası

Suudi Arabistan'da moda haftası

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