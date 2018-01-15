Suudi Arabistan'da Osmanlı aleyhinde yayınlar başladı

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in küstah tweet'lerinden sonra şimdi de Suudi Arabistan medyası Osmanlı aleyhinde yayınlar yapmaya başladı.

HEDEFLERİ OSMANLI

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın kontrolünde olduğu tüm ülkede bilinen Okaz Gazetesi, Medine'yi İngilizlere karşı savunan Fahrettin Paşa'ya dil uzattı.

KUTSAL EMANETLERİ KURTARMASAYDI...

Osmanlı Paşa'sını hırsızlıkla suçlama küstahlığında bulunan gazete, kutsal emanetlerin bölgeden çalındığını savundu.

Fahrettin Paşa o dönem kutsal emanetleri kurtarmasaydı, hepsi İngilizlerin eline geçecekti ve kutsallarımız İngiliz koleksiyoncuların eline düşecekti...

İŞTE O HABER

ÇÖL KAPLANI FAHRETTİN PAŞA

1948 yılında hayatını kaybeden Fahrettin Paşa, 1. Dünya Savaşı sırasında Medine'yi İngilizlere teslim etmemek için 2 yıl 7 ay savaşmıştı.

İngilizlere esir düşen Fahrettin Paşa, Çöl Kaplanı lakabını almıştı.

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