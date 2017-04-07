Suudi Arabistan'da oy verme işlemi başladı

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Riyad'taki diplomatik bölgede bulunan elçilik binasına gelen Türk vatandaşları, kurulan 5 sandıkta oylarını vermeye başladı.

TÜRK VATANDAŞLAR OY VERMEYE BAŞLADI

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer de oyunu buradaki 1 nolu sandıkta kullandı. Riyad'ta 12 bin 228, Cidde'de ise 13 bin 515 kayıtlı seçmenin oy kullanabileceği Suudi Arabistan'da, bir önceki seçimlere göre sandıklara ilginin daha fazla olduğu gözlendi.

OY VERME 9 NİSAN'DA SONA ERECEK

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk seçmenlerin bugün başlayan oy verme işlemlerinin 9 Nisan Pazar günü sona ereceği, vatandaşların her gün yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında oylarını kullanabileceği kaydedildi.