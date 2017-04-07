taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.595
USD
3,7241
EURO
3,9617
ALTIN
151,41
PETR
55,6700

Suudi Arabistan'da oy verme işlemi başladı

Suudi Arabistan'da yaşayan Türk vatandaşları için 5 sandık kuruldu.

07.04.2017 - 13:28
  1. Haberler
  2. Dünya

ASD

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Riyad'taki diplomatik bölgede bulunan elçilik binasına gelen Türk vatandaşları, kurulan 5 sandıkta oylarını vermeye başladı.

TÜRK VATANDAŞLAR OY VERMEYE BAŞLADI

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer de oyunu buradaki 1 nolu sandıkta kullandı. Riyad'ta 12 bin 228, Cidde'de ise 13 bin 515 kayıtlı seçmenin oy kullanabileceği Suudi Arabistan'da, bir önceki seçimlere göre sandıklara ilginin daha fazla olduğu gözlendi.

OY VERME 9 NİSAN'DA SONA ERECEK

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk seçmenlerin bugün başlayan oy verme işlemlerinin 9 Nisan Pazar günü sona ereceği, vatandaşların her gün yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında oylarını kullanabileceği kaydedildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

286
Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

167
ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

147
Donald Trump'tan Suriye açıklaması

Donald Trump'tan Suriye açıklaması

313
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla çekilen fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla çekilen fotoğrafı

233
Rusya'dan ABD'nin harekatına ilişkin açıklama

Rusya'dan ABD'nin harekatına ilişkin açıklama

161
CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

250
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM