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Hizbullah lideri Nasrallah İsrail'i tehdit etti

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Aşk Ve Gurur 1.Tanıtım

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Bozdağ: CHP'nin Anayasa Mahkemesine gitmemesi samimi değil

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1 Suudi Arabistan'da petrol boru hattında sızıntı: 1 ölü Bukayk kentinde ARAMCO'ya ait boru hatlarından birinde meydana gelen yağ sızıntısı nedeniyle 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

2 MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması Bahçeli, Ankara'da Avrupa Türk Konfederasyonu başkanlığında üye çatı kuruluşları ve yöneticilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.

3 Konya'da tramvay durağında bıçaklı kavga Konya'da tramvay durağında iki grup arasında çıkan kavgada biri çocuk iki kişi bıçakla ağır yaralandı.

4 Bursa'da araç restorana girdi: 9 yaralı Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hafif ticari aracın restorana girmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

5 Tudor'dan Rize maçı sonrası Bruma açıklaması Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, takım ruhundan dolayı ümitli olduğunu söyledi.

6 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e dün akşam bir soru damgasını vurdu.