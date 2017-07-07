Suudi Arabistan'da polis ekibine bombalı saldırı

Afrika ve Asya kökenli sığınmacılar, Paris cadde ve sokaklarına kurdukları çadırlarda yaşıyor.

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MHP'nin kaybedenleri Mansur Yavaş'ı konuşuyor

Meral Akşener ve Ümit Özdağ yeni parti için hazırlıklarına devam ederken adı geçen isimlerden biri de Mansur Yavaş oldu.