taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.068
USD
3,9558
EURO
4,6927
ALTIN
164,77
PETR
63,1500

Suudi Arabistan'da prenseslere gözaltı dalgası

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman'ın öncülük ettiği gözaltı dalgasında prenseslere geçildi.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 09:14..
  1. Haberler
  2. Dünya
Suudi Arabistan'da prenseslere gözaltı dalgası

Geçtiğimiz hafta, Suudi Arabistan’da gözaltında tutulan prens ve iş adamlarının mallarının büyük bir kısmına karşı serbest bırakılacağı kararı bizzat Veliaht Prens Selman tarafından açıklanmıştı. Anak bugün ortaya çıkan bir iddia, yeni dalganın da geldiğine işaret eder cinsten.

Suudi Arabistan'da prenseslere gözaltı dalgası

PRENSESLERE GÖZALTI

Veliaht Prens Selman'ın yolsuzluk operasyonu adı altında gerçekleştirdiği ve tahtını sağlamlaştırmak adına aralarında dünyanın en zengin isimlerinin de bulunduğu bir gözaltı operasyonu başlatırken, operasyonun yeni ayağında da Suudi prenseslerini gözaltına almaya başladığı iddia edildi.

Suudi Arabistan'da prenseslere gözaltı dalgası

Kraliyet ailesinin prenseslerin de başka bir otelde toplanmaya başlandığı kaydedilirken, uzunca bir süredir kendisinden haber alınamayan ve dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan El-Velid bin Talal'ın eşi Amira El-Talal'ın da gözaltına alınan prenseslerin arasında bulunduğu iddia ediliyor.

Suudi Arabistan'da prenseslere gözaltı dalgası

ULUSAL MUHAFIZLARIN ESKİ LİDERİ SERBEST

Prenseslerle ilgili gelişmeler yeniden gündemin odağında yerini alırken, cezaevine dönen beş yıldızlı otelde ilk salıverilme işlemi gerçekleşti.

Ulusal Muhafızlar Birliği Eski komutanı olan Suudi Prens Miteb Bin Abdullah serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan'da prenseslere gözaltı dalgası

Yolsuzluk operasyonu kapsamında kraliyet ailesine mensup kişiler de dahil olmak üzere 200 kişi Riyad'daki Ritz Carlton Oteli'nde yaklaşık bir aydır gözaltında tutuluyor.

İlginizi Çekebilir
İsrailli bakanın sözleri Mısır'ı kızdırdı
İsrail Sosyal Eşitlik Bakanı Gila Gamliel Mısır'da "Filistinliler için en iyi devlet yeri Sina yarımadası" dedi.
Hırsızları suçüstü yakaladı, çöp atıyorlar sandı
Hırsızlarla karşılaşan kadın, korkup kaçtığını bir yıl sonra açıkladı.
Tillerson'dan Türkiye'ye Rusya ve İran uyarısı
Rex Tillerson, İran ve Rusya'nın, Batı toplumlarının sağlayabileceği ekonomik ve siyasi faydaları Türkiye'ye sunamayacağını söyledi.
Güzel oyuncu Gal Gadot Mossad ajanı olmakla suçlanıyor
Lübnan basını, son yılların adından en çok bahsettiren Hollywood oyuncularından olan Gal Gadot'u, Mossad ajanı olmakla itham etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

407
Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

119
Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

123
Darbecinin avukatı mahkeme salonunu karıştırdı

Darbecinin avukatı mahkeme salonunu karıştırdı

21
Gülşen: Evli barklı kadınım ben

Gülşen: Evli barklı kadınım ben

6
Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

27
TEDAŞ borçları yapılandırıyor

TEDAŞ borçları yapılandırıyor

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM