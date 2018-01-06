Suudi Arabistan'da prenslere gözaltı

Suudi Arabistan’da 11 prensin, kemer sıkma tedbirlerine karşı bir sarayda toplandıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi. Buna sebep olarak gösterilen şey ise, prenslerin elektrik, su gibi masraflarının artık devlet tarafından karşılanmayacağının açıklanması oldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Suudi sitesi sabq.org’un haberine göre; prensler, kraliyete bağlı bir sarayda bir araya gelerek, kraliyet üyelerinin su ve elektrik faturalarının artık devlet tarafından karşılanmamasını öngören kararnamenin geri çekilmesini talep etti. Prensler, bir akrabaları için verilen idam cezası için de tazminat talep etti. Habere göre, prensler sarayı terk etmeyi de reddetti.

Bunun üzerine kraliyet muhafızlarının devreye girerek, 11 prensi gözaltına alıp, hapsettikleri iddia edildi.