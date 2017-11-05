Suudi Arabistan'da prenslere ve bakanlara gözaltı dalgası

Kral Salman bin Abdulaziz tarafından bu gece yarısı oluşturulmasına karal verilen Rüşvet ve Yolsuzluklara karşı mücadele komisyonu harekete geçti.

Başkanlığını Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın yaptığı komisyonun bazı prens ve eski bakanların tutuklanması yönünde karar aldığı önü sürüldü.

Al Arabiyye haber kanalı da ülkede tutuklamaların başladığı yönündeki haberi son dakika olarak okurlarına duyurdu.

Prens Muhammed Bin Selman

"ONLARCA PRENS VE BAKAN GÖZ ALTINA ALINDI" İDDİASI

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından bu gece yarısı acilen oluşturulan Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu'nun Başkanlığını yapan Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın tutuklular listesini komiteye verdiği öne sürüldü.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz

Bunun üzerine onlarca prens ve eski bakanın göz altına alındığı iddia edildi. Tutuklanan prens ve eski bakanların rüşvet ve yolsuzluklara karıştığı ileri sürülüyor.

Gözaltına alınan Prens Valid

RİYAD'DA ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Al Arabiya televizyonu haberi son dakika gelişmesi olarak duyururken, başkent Riyad'ta endişenin hakim olduğu yönünde yorumlar yer aldı.

Sitenin haberinde Riyad'da sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı, havalimanlarında kontrolların üst düzeye çıkarıldığı ve olası kaçışların önüne geçilmeye çalışıldığı ifade edildi.

İŞ ADAMLARININ MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Ayrıca henüz isimleri açıklanmayan bazı ünlü Suudi iş adamlarının mal varlıklarına da el konulduğu yönünde iddialara yer verildi.

"ATIK SU PROJESİNDE USULSÜZLÜK" SUÇLAMASI

Gözaltına alınan isimler hakkında bilgi verilmezken, aralarında bir kadının da olduğu ve bu kişilerin yolsuzluk nedeniyle gözaltına alındıkları ifade edildi.

Haberde "Kolera ile ilgili ve Cidde'deki atık suyu projesi usulsüzlüğü" gibi birden fazla yolsuzluk dosyası nedeniyle gözaltıların gerçekleştirildiği kaydedilirken, resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kraliyet kararnamesi gereğince bu gece kurulduğu ilan edilen Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, tutuklama, malvarlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.