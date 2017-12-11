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Suudi Arabistan'da sinema açılabilecek

Suudi Arabistan'da 2018'in ilk aylarında sinema yasağı kalkıyor. İş adamları, kendi yatırımlarıyla sinema salonu açabilecek.

REUTERS | 11.12.2017 - 11:31..
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Dünyanın silah alımına en çok para harcayan ülkesi olan Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ipleri eline almasıyla reformist adımlar atılacağını açıklamıştı.

SİNEMA SALONU SERBEST BIRAKILACAK

Bugüne kadar, toplu sinema salonu açmanın yasak olduğu Suudi Arabistan'da 2018'in ilk aylarında yeni bir reform yapılacak ve sinema salonları açılabilecek. Ülkede, sinema salonu açmak için Audiovisual Medya Komisyonu'na başvuran işletmeciler, ret cevabı alıyordu.

Reuters'in geçtiği haberde "Riyad yönetimi, 2018'in ilk aylarında sinemalara izin verilecek. İlk sinema salonlarının Mart 2018 tarihinde açılması bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan'da sinema açılabilecek
REUTERS/Faisal Al Nasser

YASAKLARIN KALDIRILMASININ ARDINDAN YENİ ADIM

Böylelikle Suudi Arabistan, kadınlara otomobil kullanma izni, stadyuma girme hakkı gibi adımların ardından bir reform hamlesini daha hayata geçirmiş olacak.

Suudi Arabistan'da sinema açılabilecek

Suudi Arabistan'da sinema açılabilecek

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