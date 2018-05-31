Suudi Arabistan'da tacize ceza geliyor

Suudi Arabistan'da hükümet reforlmarı devam ediyor. Sosyal hayatı baz alan reformlarda Adalet alanında da yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Ülke genelinde taciz suçuna karşı maddi ve caydırıcı cezalar verilmesi üzerinde yasa hazırlanıyor.

CAYDIRICI CEZALAR