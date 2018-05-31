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Suudi Arabistan'da tacize ceza geliyor

Suudi Arabistan’da cinsel tacize maddi ceza getirecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 12:39..
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Suudi Arabistan'da hükümet reforlmarı devam ediyor. Sosyal hayatı baz alan reformlarda Adalet alanında da yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Ülke genelinde taciz suçuna karşı maddi ve caydırıcı cezalar verilmesi üzerinde yasa hazırlanıyor.

Suudi Arabistan'da tacize ceza geliyor

CAYDIRICI CEZALAR

Kabineye tavsiyede bulunan krallığa bağlı Şura Konseyi, tacizle suçlanan kişiye 5 yıla kadar hapis cezası ve 300 bin riyal (356 bin TL) para cezası öngören tasarıyı onayladı.

Şura Konseyi üyesi Latifa al-Shaalan, yasa tasarısının çok önemli olduğunu belirterek, “Bu, büyük bir yasal boşluğu dolduruyor ve caydırıcı” dedi.

Ülkede kadınlara yönelik araba kullanma yasağı da 24 Haziran’da resmen kaldırılacak.

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