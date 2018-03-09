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Suudi Arabistan'da tarihi koşu

Suudi Arabistan'da Kadınlar, Kadınlar Günü'ne tarihi bir organizaasyon ile girdiler. Daha önce kadınlara çeşitli haklar tanıyan krallık, Cidde'de Kadınlar Günü koşusu gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 09.03.2018 - 10:03..
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Suudi Arabistan'da tarihi koşu

Suudi Arabistan'da ılımlı İslam'a geçiş dönemini sürdüren Kraliyet, bu konudaki en somut adımları kadınlara verilen haklar konusunda yapıyor.

Daha önce stadyumlara girme, araç kullanma, kamuda çalışma imkanı verilen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar koşusu gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'da tarihi koşu

CİDDE'DE KADINLAR GÜNÜ KOŞUSU

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde bir ülke tarihinde ilk kez kadınlar günü koşusu düzenlendi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın ılımlı İslam açıklamasının ardından ülkede tarihi bir gün daha yaşanmaya devam ederken, Cidde'de kadınlar şalvar biçimindeki kıyafetleriyle koştu.

Kentin tarihi el-Balad bölgesinde koşuya çıkan kadınları, şalvar/haşema biçimindeki koşu kıyafetleri ile saçlarını daha gevşek kapatmaları dikkat çekti.

Suudi Arabistan'da tarihi koşu

SUUDİ ARABİSTAN'DA KADIN DEVRİMİ

Dünyada kadın haklarının en çok tartışıldığı ülkeler arasında yer alan Suudi Arabistan'da, son zamanlarda "seçme ve seçilmenin yanı sıra araç kullanma ve spor etkinliklerine katılmaya izin verme" yönünde reform niteliğinde birtakım kararlar alındı. Suudi Arabistanlı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne üst düzey makamlar tarafından alınan kararlarla, söz konusu hakları elde etmiş bir şekilde girdi.

Suudi Arabistan'da tarihi koşu

KADIN MARATONU KOŞULMUŞTU

Geçtiğimiz Pazar günü Suudi Arabistan'da kadınlara özel düzenlenen maraton düzenlenmiş, yine tarihi El-Ahsa sokaklarında kadınlar tesettürleri ile koşu gerçekleştirmişlerdi.

Suudi Arabistan'da tarihi koşu

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