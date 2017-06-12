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Suudi Arabistan'da terör saldırısı: 1 binbaşı öldü

El-Katif ilinde araçla devriye gezen askerlere bombalı saldırıda, bir binbaşının hayatını kaybetti iki asker de yaralandı.

12.06.2017 - 04:29
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asd

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur et-Turki, yaptığı yazılı açıklamada, Katif ilinin Masura Mahallesi'nde gece geç saatlerde devriye görevi yapan güvenlik güçlerinin aracına bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALI

Saldırıda binbaşı Tarık bin Abdullatif el-Alaki'nin hayatını kaybettiğini, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirten et-Turki,  olayın terör saldırısı olduğunu vurguladı.

Yaralı güvenlik görevlilerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Şii nüfusun yoğunlukta olduğu ülkenin doğusundaki Katif ilinde sık sık terör eylemleri meydana geliyor.

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