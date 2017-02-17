Suudi Arabistan'da tren kazası: 18 yaralı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Demir Yolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ed-Dammam kenti yakınlarında şiddetli yağmurlar nedeniyle oluşan selin tren hattının yerinden oynamasına neden olduğu kaydedildi.

VAGONLAR BİRBİRİNDEN AYRILDI

Açıklamada, tren hattının yerinden oynaması nedeniyle Riyad-Ed-Demmam seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu vagonların birbirinden ayrıldığı ve 5 numaralı vagonun devrildiği, kazada 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan, şiddetli yağmurlar nedeniyle biri Riyad, diğeri Asir'de olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de kaybolduğu bildirildi.