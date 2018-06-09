Suudi Arabistan'da Ürdün'e destek zirvesi düzenlenecek

Kral Selman bin Abdulaziz'in Mekke'de düzenlenmesi planlanan toplantıyla ilgili Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed es-Sabah ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la bağlantı kurduğu ifade edildi.

"REZZAZ'I EKONOMİK SORUNLAR BEKLİYOR"

Ürdün'de yıl başında gelen zamlar ve Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddelerindeki yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken, son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi sonucu geçen pazartesi istifa etmiş, Kral Abdullah ise ertesi gün Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ürdün'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Rezzaz'ı ciddi ekonomik sorunların beklediği ifade ediliyor.