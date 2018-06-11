taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4780
EURO
5,2836
ALTIN
187,02
PETR
76,2000

Suudi Arabistan'da Ürdün'e destek zirvesi

Ekonomik krize girerek batma noktasına gelen Ürdün için Suudi Arabistan zirve düzenledi.

AA | 11.06.2018 - 09:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yanı sıra Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve  Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı Eş-Şeyh Muhammed bin Raşid'in yer aldığı kaydedildi.

2,5 MİLYAR DOLAR DESTEK SAĞLANACAK

Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyon kanalının haberine göre, zirveye katılan üç Körfez ülkesinin Ürdün'e 2,5 milyar dolarlık mali destek sağlanması çerçevesinde çeşitli kararlar alması bekleniyor.

Suudi Arabistan'da Ürdün'e destek zirvesi

VERGİ YASASI SONRASI ÜRDÜN KARIŞTI

Ürdün'de zamlar ve Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddelerindeki yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken, son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Suudi Arabistan'da Ürdün'e destek zirvesi

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi sonucu geçen pazartesi istifa etmiş, Kral Abdullah ise ertesi gün Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Suudi Arabistan'da Ürdün'e destek zirvesi

Suudi Arabistan'da Ürdün'e destek zirvesi

Suudi Arabistan'da Ürdün'e destek zirvesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

167
Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

68
Erdoğan: Hastaneye almazlardı sıkıysa şimdi de almasınlar

Erdoğan: Hastaneye almazlardı sıkıysa şimdi de almasınlar

225
Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

57
Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu

Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu

76
Başbakan Yıldırım'dan taksicilere: Algıyı değiştirin

Başbakan Yıldırım'dan taksicilere: Algıyı değiştirin

107
En fazla sermaye girişi Türkiye'ye olacak

En fazla sermaye girişi Türkiye'ye olacak

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM