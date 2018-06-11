Suudi Arabistan'da Ürdün'e destek zirvesi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yanı sıra Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı Eş-Şeyh Muhammed bin Raşid'in yer aldığı kaydedildi.

2,5 MİLYAR DOLAR DESTEK SAĞLANACAK

Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyon kanalının haberine göre, zirveye katılan üç Körfez ülkesinin Ürdün'e 2,5 milyar dolarlık mali destek sağlanması çerçevesinde çeşitli kararlar alması bekleniyor.

VERGİ YASASI SONRASI ÜRDÜN KARIŞTI

Ürdün'de zamlar ve Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddelerindeki yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken, son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi sonucu geçen pazartesi istifa etmiş, Kral Abdullah ise ertesi gün Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.