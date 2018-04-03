Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçısı idam edildi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Chelsea'nin kendilerine transferde kolaylık sağlama önerisinde bulunduğunu ancak İngiliz kulübünün bu teklifini reddettiklerini söyledi.

1 MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi MSG 10. Genel Kurulunda seçimlerin oy verenleri tek tek sayarak yapılması, sanatçıları gerdi. Sık sık tartışmalar yaşandı.

2 FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı Kosova'da FETÖ'cü teröristlerin MİT tarafından paketlenip Türkiye'ye getirilmesi örgütün elebaşının gerçek yüzünü de ortaya çıkardı.

3 Veliaht Prens Selman İsrail'i tanımaya hazırlanıyor Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ABD seyahati boyunca yaptığı açıklamalar ve ziyaretleri ile gündemden düşmedi. Veliaht Prens bu sefer de İsrail seviciliği yaptı.

4 MSG Genel Kurulundaki kavgaların kaynağı 5 bin lira Öneri verilse de 5 bin liralık butonun alınmaması ve seçimlerde manuel olarak sayım yapılması, "seçim şaibeli" tartışmalarını ortaya çıkardı. Sezen Aksu 5 bin lira alınamamasına tepki gösterdi.

5 Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi değerlendiren gazeteci Kanellis, bu durumun halkta korkuya neden olduğunu yazdı.

6 Devlet Bahçeli: İnançla söylüyorum zaman Türk'ündür MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.