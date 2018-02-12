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Suudi Arabistan'da yağmur duası

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla başkent Riyad ile Mekke ve Medine'nin yanı sıra tüm kentlerde yağmur duasına çıkıldı.

AA | 12.02.2018 - 17:09..
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Suudi Arabistan'da yağmur duası

Mescid-i Haram İmam ve Hatibi Şeyh Faysal bin Cemil Gazavi, burada verdiği hutbede insanları tövbe etmeye ve iyilikler yapmaya çağırdı.

Kur'an-ı Kerim'e göre önceki kavimlerin günah ve kötülüklerinden dolayı helak edildiğini hatırlatan Gazavi, günahların yeryüzündeki su kaynaklarının yanı sıra hava ve bitki örtüsü üzerinde de olumsuz etkiler bıraktığını ifade etti.

Suudi Arabistan'da yağmur duası

Gazavi ayrıca kişinin başına gelen her musibetin arkasında kendisine ait bir kusuru bulması gerektiğinin altını çizdi.

Medine'deki Mescid-i Nebevi'de yapılan yağmur duasına ise Medine Emiri Faysal bin Selman bin Abdülaziz katıldı.

ALLAH'IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESMEYİN

Mesci-i Nebevi İmam Hatibi Şeyh Abdulbari bin Avad es-Subeyti, burada verdiği hutbede, insanları yerin ve göklerin sahibi olan Allah'a sığınmaya çağırarak, Müslümanların kesinlikle Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesi gerektiğini dile getirdi.

Subeyti, insanları tövbe etmeye ve Allah'ın kendisine bahşettiği nimetlerin farkına varmaya çağırdı.

Suudi Arabistan'da yağmur duası

Başkent Riyad'daki İmam Türki bin Abdullah Camisi'nde yapılan yağmur duasına ise ülkenin başmüftüsünün yanı sıra çok sayıda alim katıldı.

Ülkenin bütün kentlerinde yapılan yağmur duası ve okunan hutbelerde Müslümanlara, "tövbe ve istiğfar edip dua etmeleri, sadaka vermeleri ve nefis tezkiyesi" çağrılarında bulunuldu.

KRAL TALİMAT VERDİ

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkenin tüm kent ve bölgelerinde yağmur duasına çıkılması talimatı vermişti.

Suudi Arabistan'da yağmur duası

Suudi Arabistan'da yağmur duası

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