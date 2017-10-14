taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.226
USD
3,6318
EURO
4,2955
ALTIN
152,26
PETR
57,1600

Suudi Arabistan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a destek

ABD Başkanı Trump'ın dün yaptığı sert İran açıklamasına ilk destek Suudi, Arabistan'dan geldi.

14.10.2017 - 10:37
  1. Haberler
  2. Dünya
Suudi Arabistan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer anlaşmasını iptal etmeye yönelik yaptığı sert açıklama dünyada geniş yanı buldu. Avrupa bu gerilime karşı çıkarken, Trump'ın tabiri caizse "sırtını ilk sıvazlayan" Suudi Arabistan oldu.

Suudi Arabistan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a destek

"ABD'NİN TAVRI TAKDİR EDİLMEKTEDİR"

Trump'ın Ortadoğdu'daki en büyük "dost" ve "müttefiki" olan Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği'nden konu ile ilgili açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ve düşmanca tutumuna karşı açıklamış olduğu kararlı stratejiyi desteklediğini ifade ederek, "Sayın Başkanı’nın bu hususta izlemekte olduğu vizyonu ve İran’nın bölgedeki düşmanca politikası ile yaklaşımları başta olmak üzere ortak sorunlarla mücadelede ABD’nin bölgedeki müttefikleri ile işbirliğini sürdürmekteki kararlılığını takdir etmektedir" dendi.


Suudi Arabistan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a destek

"İRAN TERÖRE DESTEK OLMAKTADIR"

Yapılan açıklamada İran'ın Husi ve Hizbullah milisleri üzerinden terörü desteklediği ve onları finanse ettiğinin altı çizildi. Konu ile ilgili şu açıklamalar yapıldı.

"Suudi Arabistan Krallığı, daha öncesinde bölgede ve dünyada kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesinin önemine inanarak, İran’nın herhangi bir şekilde nükleer silah elde etmesinin önüne geçilmesi, barış ve güvenliğin korunması amacıyla İran ile 5+1 grubu ülkeleri arasında varılan nükleer anlaşmayı desteklemiştir. Ancak İran, ambargonun kaldırılmasından sağlanan ekonomik geliri, balistik füze programları geliştirerek, Hizbullah ve Husi milisleri gibi terör örgütlerini destekliyerek bölge istikrarını bozma amaçlı kullanmıştır.

İran bununla yetinmeyerek, uluslararası kuralları açık bir şekilde ihlal etmiş, bu konudaki deneyimlerini Suudi Arabistan’ı aynı füzelerle hedef alan Husi milisleri gibi kendisine bağlı olan milislere taşımıştır. Aynı zamanda bu durum İran’nın bu programları geliştirmedeki amacının savunma amaçlı olduğu iddialarını yalanlamaktadır. Bununla birlikte, düşmanca politikalar izlemekte ısrarlı olan İran, Devrim Muhafızları ile ona bağlı olan Husi milisleri aracılığıyla Kızıl Deniz ve Arap Körfezi’ndeki uluslararası deniz taşımacılığı koridorlarını defalarca ihlal ederek Suudi Arabistan ve bölge ülkelerine karşı siber saldırılar yapmaya devam etmiştir.

Bu bağlamda, Suudi Arabistan Krallığı, sayın ABD Başkanı’nın dile getirdiği arzu edilen hedeflerin gerçekleşmesi amacıyla, ABD ve uluslararası toplumdaki ortakları ile işbirliğini sürdürmekteki kararlılığını vurgulamakta, İran politikalarının yarattığı tehlikelerin sadece nükleer programı çerçevesinde değil, tüm düşmanca faaliyetlerini içeren daha kapsamlı bir perspektifle ele alınarak ortadan kaldırılması ve İran’nın kitle imha silahı elde etmesine izin veren tüm yolların engellenmesinin önemini yinelemektedir."

"ABD İLE DÜNYAYI YÖNETİYORUZ"

İslam alminin kalbi olan Kabe'nin önde gelen imamlarından olan ve Kuran tilaveti, sesi, makamı ile büyüleyici bir ruhani yolculuğa çıkartan Sudeysi, akıl almaz bir açıklamada bulunmuş, "Allaha şükür ABD ile Dünyayı birlikte yönetiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Sudeysi'nin skandal sözleri büyük tepki çekerken ABD iel Suudi Arabistan arasında gizli kapılar ardından yürütülen birlikteliğin ayyuka çıkışını herkes görmüştü.

Suudi Arabistan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a destek

İlginizi Çekebilir
'ABD iki ülke arasındaki ilişkiyi zorlaştırıyor'
ABD'nin İran konusundaki tehditvari nükleer anlaşma açıklamasına Rusyadan'da tepki geldi. "ABD'nin tavrı ilişkiyi tehlikeye atıyor" denildi.
'Solak salyangoz' Jeremy öldü
Bilim dünyasının çiftleşebilmesi için seferber olduğu 'solak salyangoz' Jeremy'nin hayatını kaybettiği açıklandı.
Aşık penguen hayatını kaybetti
Japonya'daki bir hayvanat bahçesinde ‘karton sevgilisinden' ayrılınca aşk acısı çeken penguen Grape, bir hastalık sonucu hayatını kaybetti.
Mehmetçik İdlib'de Bereket Dağı'nı kuşattı
İdlib'e giren Türk askerleri, Afrin'in de gözetlenebildiği Bereket Dağı'nı kuşattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD medyası havalimanına bomba koyanı görmezden geldi

ABD medyası havalimanına bomba koyanı görmezden geldi

19
Cüneyt Çakır: Zirvedeyiz

Cüneyt Çakır: Zirvedeyiz

63
İdlib'e askeri sevkiyat sürüyor

İdlib'e askeri sevkiyat sürüyor

58
İlber Ortaylı'ya güzel kadınlar soruldu

İlber Ortaylı'ya güzel kadınlar soruldu

52
Nişan töreninde takı yerine yangın tüpü

Nişan töreninde takı yerine yangın tüpü

16
Avrupalı 3 liderden İran'a nükleer anlaşma desteği

Avrupalı 3 liderden İran'a nükleer anlaşma desteği

8
Suudi Arabistan'dan Trump'a destek

Suudi Arabistan'dan Trump'a destek

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM