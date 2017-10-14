Suudi Arabistan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer anlaşmasını iptal etmeye yönelik yaptığı sert açıklama dünyada geniş yanı buldu. Avrupa bu gerilime karşı çıkarken, Trump'ın tabiri caizse "sırtını ilk sıvazlayan" Suudi Arabistan oldu.

"ABD'NİN TAVRI TAKDİR EDİLMEKTEDİR"

Trump'ın Ortadoğdu'daki en büyük "dost" ve "müttefiki" olan Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği'nden konu ile ilgili açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ve düşmanca tutumuna karşı açıklamış olduğu kararlı stratejiyi desteklediğini ifade ederek, "Sayın Başkanı’nın bu hususta izlemekte olduğu vizyonu ve İran’nın bölgedeki düşmanca politikası ile yaklaşımları başta olmak üzere ortak sorunlarla mücadelede ABD’nin bölgedeki müttefikleri ile işbirliğini sürdürmekteki kararlılığını takdir etmektedir" dendi.





"İRAN TERÖRE DESTEK OLMAKTADIR"

Yapılan açıklamada İran'ın Husi ve Hizbullah milisleri üzerinden terörü desteklediği ve onları finanse ettiğinin altı çizildi. Konu ile ilgili şu açıklamalar yapıldı.

"Suudi Arabistan Krallığı, daha öncesinde bölgede ve dünyada kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesinin önemine inanarak, İran’nın herhangi bir şekilde nükleer silah elde etmesinin önüne geçilmesi, barış ve güvenliğin korunması amacıyla İran ile 5+1 grubu ülkeleri arasında varılan nükleer anlaşmayı desteklemiştir. Ancak İran, ambargonun kaldırılmasından sağlanan ekonomik geliri, balistik füze programları geliştirerek, Hizbullah ve Husi milisleri gibi terör örgütlerini destekliyerek bölge istikrarını bozma amaçlı kullanmıştır.



İran bununla yetinmeyerek, uluslararası kuralları açık bir şekilde ihlal etmiş, bu konudaki deneyimlerini Suudi Arabistan’ı aynı füzelerle hedef alan Husi milisleri gibi kendisine bağlı olan milislere taşımıştır. Aynı zamanda bu durum İran’nın bu programları geliştirmedeki amacının savunma amaçlı olduğu iddialarını yalanlamaktadır. Bununla birlikte, düşmanca politikalar izlemekte ısrarlı olan İran, Devrim Muhafızları ile ona bağlı olan Husi milisleri aracılığıyla Kızıl Deniz ve Arap Körfezi’ndeki uluslararası deniz taşımacılığı koridorlarını defalarca ihlal ederek Suudi Arabistan ve bölge ülkelerine karşı siber saldırılar yapmaya devam etmiştir.



Bu bağlamda, Suudi Arabistan Krallığı, sayın ABD Başkanı’nın dile getirdiği arzu edilen hedeflerin gerçekleşmesi amacıyla, ABD ve uluslararası toplumdaki ortakları ile işbirliğini sürdürmekteki kararlılığını vurgulamakta, İran politikalarının yarattığı tehlikelerin sadece nükleer programı çerçevesinde değil, tüm düşmanca faaliyetlerini içeren daha kapsamlı bir perspektifle ele alınarak ortadan kaldırılması ve İran’nın kitle imha silahı elde etmesine izin veren tüm yolların engellenmesinin önemini yinelemektedir."

"ABD İLE DÜNYAYI YÖNETİYORUZ"

İslam alminin kalbi olan Kabe'nin önde gelen imamlarından olan ve Kuran tilaveti, sesi, makamı ile büyüleyici bir ruhani yolculuğa çıkartan Sudeysi, akıl almaz bir açıklamada bulunmuş, "Allaha şükür ABD ile Dünyayı birlikte yönetiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Sudeysi'nin skandal sözleri büyük tepki çekerken ABD iel Suudi Arabistan arasında gizli kapılar ardından yürütülen birlikteliğin ayyuka çıkışını herkes görmüştü.