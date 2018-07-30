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Suudi Arabistan'dan ABD'ye Doğu Kudüs çağrısı

Suudi Kralı Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'a "Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak yer almazsa senin barış planını destekleyemeyiz" dediği iddia edildi.

REUTERS | 30.07.2018 - 16:46..
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ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıması ve 14 Mayıs'ta ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'ni açtırması sonrası 'yüzyılın anlaşması' diye söz ettiği yeni Orta Doğu Barış Planı'nı sunma hazırlığına girdi.

Ama Washington'ın Kudüs hamlesinden beri gerilimin tavan yaptığı kutsal topraklar kan gölüne dönerken Trump'ın bölgedeki en sıkı destekçilerinden Suudi Kralı Selman'ın "Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak yer almazsa bu planı destekleyemeyiz" dediği iddia edildi. Selman'ın Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını da savunduğu ileri sürüldü.

'SUUDİ KRALI, FİLİSTİN YÖNETİMİNE BİZZAT GÜVENCE VERDİ'

Pazar günü Reuters'ın duyurduğu, ardından İsrail'in Haaretz gazetesinin iki diplomatik kaynağa teyit ettirdiğine göre Suudi pozisyonunu bir dizi iletişime geçerek ABD'den üst düzey yetkililere bildiren Kral Selman, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve diğer Arap liderlere de bu yönde güvence verdi.

'KRAL, VELİAHT OĞLUNU DEVRE DIŞI BIRAKTI'

Daha önceki haberlere göre Riyad'da dizginleri ele geçiren Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman  Amerikan planını koşulsuz destekliyordu.

Ama Veliaht Selman son aylarda ortalıkta gözükmezken Filistin meselesinde yeniden dizginleri ele alan Kral Selman, Abbas ve diğer Arap liderlere Kudüs ve Filistinli mültecilerin geri dönüş sorununa çözüm getirmeyen hiçbir barış planını desteklemeyeceğini garanti etti.

Riyad'daki üst düzey bir Arap diplomat, Reuters'a şunları söyledi:

''Suudi Arabistan'da artık bu konuda karar mercii Veliaht Prens Muhammed değil, Kral Selman. ABD'nin hatası, bir ülkenin diğer tüm ülkelere ödün vermeleri için baskı yapabileceğini düşünmek oldu. Ama bu konuda baskı sökmez. Hiçbir Arap lideri Kudüs veya Filistin'i feda edemez.''

'DESTEK, KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIMANIZDAN ÖNCEYDİ'

Suudilerin pozisyon değişikliğine dikkat çeken Haaretz'e konuşan bir diplomatik kaynak da şunları söyledi:

''Trump yönetimine dediler ki 'Kudüs'ten önce sizin için yapabileceğimizi Kudüs'ten sonra yapmak elimizden gelmiyor.''

MISIR VE ÜRDÜN'DEN 'UYARI'

Mısır ve Ürdün'ün de Trump yönetimine ''Barış planınızı eğer Filistin tarafı için adilse sunun, yoksa sunmayın'' mesajını verdiği öne sürüldü.

Ürdün kraliyetinin, İsrail yanlısı bir planın ülkede huzursuzluk çıkaracağı ve Amman tarafından kesinkes reddediledeği uyarısında bulunduğu kaydedildi.


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