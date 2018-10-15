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Suudi Arabistan'dan ABD'ye petrol tehdidi

ABD'nin olası yaptırım hamlesine karşı, karşı atak yapmaya çalışan Suudi Arabistan ABD'ye petrol tehdidinde bulunuyor. Suudiler ABD'yi petrolün fiyatını katlamakla tehdit ediyor.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 11:54..
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Suudi Arabistan'dan ABD'ye petrol tehdidi

Suudi Arabistan'da ABD'nin olası ambargo/yaptırım tehditlerine karşılık, karşı atak planları yapıyor. Özellikle son günlerde artan uluslararası ambargo/yaptırım söylemleri Suudi Arabistan'ın elini zora sokarken, Riyad yönetimi Al Arabiya televizyonu üzerinden propaganda yayınları yapıyor.

PETROL TEHDİDİ

Suudi yönetimi olası yaptırımlara karşı ilk hamle olarak petrol fiyatlarına müdahale edileceğini belirtirken, fiyatların 3-4 katına çıkartılabileceğini söylüyor.

"ABD'ye karşı istersek petrol 100-200 hatta 400 dolara fırlar" mesajının verildiği yayınlarda petrol krizi ile tehdit ediliyor.

İRAN HAKİMİYETİ BÜYÜR

Suudilerin bir diğer propaganda unsuru da İran. Riyad yönetimine gelebilecek olası bir yaptırım durumunun bölgeyi zora sokacağını belirtirken, aynı zamanda da siyasal belirsizlik durumunun da İran hegemonyasına yarar sağlayacağını belirtiyor.

Bu durum karşısında İran tehdidin daha da fazla güç kazanacağını savunan Suudiler, yaptırımın siyasal ve ekonomik olarak dünyayı felakete sürükleyeceğini belirtiyor.

ABD'DEN YAPTIRIM SÖYLEMİ

ABD Başkanı Donald Trump Suudi yönetimine karşı yaptırım uygulanabileceğinin sinyallerini geçtiğimiz gün vermiş, bu konu hakkında yaptırımların uluslararası ölçeğe de taşınabileceğini belirtmişti.

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