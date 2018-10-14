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Suudi Arabistan'dan ABD'ye yaptırım tehdidi

Suudi Arabistan'ın adının karıştığı Cemal Kaşıkçı olayı Washington-Riyad hattında siyasal bir krize dönüşüyor. ABD ile Suud yönetimi arasında karşılıklı söz düelloları şimdiden başladı.

Haber Merkezi | 14.10.2018 - 15:01..
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Suudi Arabistan'dan ABD'ye yaptırım tehdidi

ABD ile "üvey kardeşliğe" soyunan Suudi Arabistan'ın küresel güç olma yolundaki planları suya düşmek üzere. Cemal Kaşıkçı meselesinden sonra iyice gerilen ilişkiler karşılıklı söz düellolarıyla soğuk savaşa dönüştü.

Özellikle "geleceğin lideri" ve "demokrat kral adayı" sıfatlarının sahibi olarak gösterilen veliaht prens Selman'ın arası açılıyor.

Suudi Arabistan'dan ABD'ye yaptırım tehdidi

WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

ABD'den yükselen yaptırım seslerine karşılık kendini ezdirmemeye çalışan Suudi yönetimi, Washington'dan gelen tehditlere karşı duruş sergilemeye çalışıyor. özellikle mutabakat yolunun arandığı diyalog sürecinde Beyaz Saray kapıları Suudilere şimdilik kapatıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray sözcü yardımcısı Gidley "Washingtondaki Suudi Büyükelçisi, önceki gün ülkesine gitti. Kendisine: Kaşıkçı konusu çözülmeden (ya da sorularımıza cevap bulmadan) geri gelme- dedik." açıklamasını yaptı. Beyaz Saray'dan randevu alamayan Büyükelçi'nin ülkesine döndüğü Washington tarafından doğrulandı.

ABD'NİN YAPTIRIM TEHDİDİ BORSA'YI VURDU

ABD yönetimi Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı meselesinde yaptırım uygulayacağı sinayllerini vermiş, üstelik yaptırımı yaşnız başına değil, yabancı devletlerle birlikte uluslararası bir boykota çevireceğine işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump`ın "Ağır cezalar uygularız!" açıklaması Suudi Arabistan Borsası`nda 2014 yılından bu yanaki en büyük değer kaybına neden oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN KARŞILIK

Suudi Arabistan, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle başka ülkeler tarafından uygulanacak olası yaptırımlara misliyle karşılık verileceği açıkladı.

Devlet haber ajansının resmi kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Riyad başka ülkeler tarafından alınacak olası yaptırım kararlarını karşılıksız bırakmayacak. Ajansa konuşan ve ismi açıklanmayan yetkili, Suudi Arabistan'ın daha büyük yaptırım kararlarıyla diğer ülkelere cevap vereceğini açıkladı. Haberde Suudi Arabistan'ın küresel ekonomi için büyük ve etkili bir rolü olduğu kaydedildi.

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