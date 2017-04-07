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Suudi Arabistan'dan Amerika'ya tam destek

Suudi Arabistan, ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üsse düzenlediği askeri operasyonlara "tam destek" verdiklerini açıkladı.

07.04.2017 - 10:01
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SA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Esad rejiminin kimyasal silah kullanarak aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca masum sivili katletmesi sebebiyle ABD'nin Suriye rejimine düzenlediği askeri operasyonları 'tam olarak' destekliyoruz." denildi.

ESAD REJİMİNİN İĞRENÇ SALDIRILARI

Söz konusu operasyonların asıl sorumlusunun Suriye rejimi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Suriye topraklarına yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonların sorumluluğu kardeş Suriye halkına birkaç yıldan bu yana yürüttüğü iğrenç saldırılar nedeniyle Esad rejimine aittir." ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI CESARET VERİCİ

Açıklamada uluslararası toplumun Suriye rejiminin, sivil halka yönelik cinayetleri karşısında sessiz kaldığı vurgulanarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın "askeri hedefleri vurma" kararının cesaret verici olduğu kaydedildi.

ABD ordusu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esad ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğunu açıklamıştı.

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