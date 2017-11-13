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Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

İran'ın bölge ülkeleri üzerindeki müdahalelerini değerlendirmek isteyen Suudi Arabistan, Arap Birliği üyesi ülkeleri toplantıya davet etti.

13.11.2017 - 05:05
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Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

Mısır haber ajansı MENA'nın Arap Birliği'nden bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Suudi yönetiminin, Arap dışişleri bakanlarının gelecek pazar acil toplantı düzenlemesi çağrısı yaptığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Suudi Arabistan ile Arap Birliği'nden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ile Körfez ülkeleri, İran'ı Irak, Lübnan, Yemen ve Suriye'yi istikrarsızlaştırmakla suçluyor. Bu bağlamda yaşanan son olay, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifasını açıklaması oldu.

Hariri, istifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirterek, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

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