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Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kral Selman Rusya'da

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

05.10.2017 - 00:35
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Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kral Selman Rusya'da

İki ülke arasındaki ilişkiler tarihinde ilk Rusya ziyaretini gerçekleştiren Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in uçağı, Moskova’daki Vnukovo havalimanına iniş yaptı.

Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kral Selman Rusya'da

3 GÜN KALACAK

Kral Selman, havalimanında Preobrajenskiy merasim kıtası ve orkestra ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin’in de içinde yer aldığı heyet tarafından karşılandı.

Moskova’da 3 gün kalması beklenen Kral Selman, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kral Selman Rusya'da

PETROL VE ASKERİ-TEKNİK İŞBİRLİĞİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Kral Selman ile petrol üretiminin kısıtlandığı şartlarda petrol pazarındaki durumu, ayrıca Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki durumu ele almasının ve bölgelerdeki krizlerin çözümüne vurgu yapılmasının beklendiğini belirtti.

Peskov, iki liderin askeri-teknik işbirliği konusunu da görüşebileceklerini aktardı.

Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in Üst Yöneticisi İgor Seçin de dünyanın en büyük petrol şirketi olan Suudi şirket Saudi Aramco'nun gelecek yıl planlanan halka arzında yer almak istediklerini açıklamıştı.

Öte yandan iki ülke, petrol fiyatlarının dengelenmesi için OPEC ve OPEC dışı ülkeler nezdinde yürütülen çalışmalarda da iş birliğine devam ediyor.

Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kral Selman Rusya'da

TİCARETTEN TARIMA BİR ÇOK PROJE GÖRÜŞÜLECEK

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in yarından sonraki programındaysa Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile görüşme bulunuyor. Görüşmede karşılıklı yatırım projelerinin ve ticaret, ekonomi, sanayi, enerji ve tarım alanındaki işbirliğinin ele alınması bekleniyor.

Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kral Selman Rusya'da

Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kral Selman Rusya'da

Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kral Selman Rusya'da

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