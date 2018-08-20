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Suudi Arabistan’dan hacı adaylarına uyku kapsülü

Suudi Arabistan, hacı adaylarının hac ibadetlerini gerçekleştirecekleri süre boyunca kullanabilecekleri ‘Uyku Kapsülleri'ni tanıttı.

İHA | 20.08.2018 - 22:48..
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Japonların meşhur kapsül otellerini andıran bu küçük odalar yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 1 metre yüksekliğinde.

İçerisinde klima temiz yatak ve iyi bir ışıklandırma sistemine sahip uyku kapsülleri bir seferde 3 saat kullanılabilecek.

DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK ÜCRETSİZ KULLANILACAK

Bir Suudi derneği hacı adaylarının ücretiz olarak bu uygulamadan faydalanabilmesi için yaklaşık 20 adet uyku kapsülünü temin etti.

Suudi Arabistan’dan hacı adaylarına uyku kapsülü

Uygulamanın faaliyete geçmesi halinde, yaklaşık 20 adet uyku kapsülünün kullanımı dönüşümlü olarak hacı adayları tarafından gerçekleştirilebilecek.

Suudi hükümeti Japonya’dan sipariş ettiği bu kapsüller ile haccın modernize edilme sürecinde bir adım daha atmayı planladığını belirtti. Her bir kapsülün ise bin 114 dolara mal edildiği aktarıldı.

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