Suudi Arabistan'dan İran'a nükleer hodri meydan

Suudi Arabistan'ın krallığa hazırlanan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman CBS televizyonuna verdiği mülakatta İran'a tehditler yağdırdı.

"NÜKLEER YAPARLARSA BİZ DE YAPARIZ"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman verdiği röportajda İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda ülkesin de nükleer bombaya sahip olacağını söyledi.

Selman, "Suudi Arabistan nükleer bombaya sahip olmak istemiyor ama şüphe yok ki, eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de en kısa zamanda aynısını yaparız." dedi.

HAMANEY'E HİTLER BENZETMESİ

Selman'ın verdiği mülakatta İran dini lideri Ayetullah Hamaney'e de skandal bir benzetmede bulundu.