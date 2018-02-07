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Suudi Arabistan'dan İsrail'e yeni jest

Riyad yönetimi, Tel Aviv'e gidecek olan Air India havayollarına ait uçakların hava sahasını kullanmasına izin verdi.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 14:44..
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Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki flörtleşme kaldığı yerden devam ediyor. Ortak tatbikatlar ve iki ülkenin birbirlerine yaptığı güzellemeler ile devam eden süreç, Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açmasıyla yeni bir aşamaya taşındı.

HAVA SAHASI AÇILDI

Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki ilişkilerde iki ülke için tarihi gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan yönetimi Hindistanlı Air İndia firmasının Delhi'den Tel Aviv'e gidecek olan uçaklarına hava sahasını açma kararını aldı.

Verilen izinle Hindistan ve İsrail arasındaki uçuşların iki buçuk saat kısalacağı bildiriliyor.

İSRAİL-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

İsrail ile Suudi Arabistan arasında özellikle prenslerin gözaltına alınması gelişmeleri sonrasında İsrail yönetimi ile ilişkileri sıkılaştırma kararı almış, karşılıklı olarak tarihi adımlar atılmıştı.

Bu doğrultuda ortak tatbikattan, güzellemelere, karşılıklı olumlu mesajlara varana kadar çok sayıda adımın atıldığı gelişmeler silsilesi son aşamada bunu beraberinde getirmiş oldu.

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