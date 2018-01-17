taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.142
USD
3,8240
EURO
4,6757
ALTIN
164,21
PETR
69,1900

Suudi Arabistan'dan İsrail'in yeni konut planına tepki

Riyad yönetimi, İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde ek konutlar inşa etme kararını kınadı.

AA | 17.01.2018 - 12:44..
  1. Haberler
  2. Emlak

sf

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad bin Salih el-Avad açıklama yaptı.

"TOPLUMUN İRADESİNE MEYDAN OKUNUYOR"

İsrail'in Batı Şeria'da binden fazla yeni konut inşa etme kararının Bakanlar Kurulu tarafından kınandığını belirten Avad, söz konusu kararı uluslararası toplumun iradesine "açıkça meydan okumak" olarak nitelendirdi. Avad ayrıca, Filistin halkının haklarına karşı açık bir müdahale olan bu kararın, işgal güçlerinin bağımsız Filistin devletinin kurulmaması için attığı adımların bir parçası olduğunu ifade etti.

İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerine binden fazla ek konut inşa etme kararını onayladığı bildirilmişti.

İNŞA FAALİYETLERİNE HIZ VERİLDİ

Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız verdi.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

329
Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

149
CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

237
Afrin'de teröristlerin tünel ağı

Afrin'de teröristlerin tünel ağı

88
Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

23
Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

46
ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye önemli bir müttefik

ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye önemli bir müttefik

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM