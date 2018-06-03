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Suudi Arabistan’dan Katar’a ‘S-400’ tehdidi

Suudi Arabistan Kralı Selman’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a bir mektup göndererek, Doha yönetiminin Rusya’dan S-400 sistemi satın almasını engellemesini istediği iddia edildi.

Haber Merkezi | 03.06.2018 - 12:04..
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Fransız basını Suudi Arabistan’ın, bir yıldır diplomatik abluka uyguladığı Katar’ı askeri operasyonla tehdit ettiğini yazdı. Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan, Katar’ın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde askeri operasyon seçeneğini gündeme getirdi.

Suudi Arabistan’dan Katar’a ‘S-400’ tehdidi

FRANSA'DAN DESTEK TALEBİ

Riyad yönetiminin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bir mektup yazarak, bu müzakereleri devam eden satış anlaşmasına müdahale etmesini istediğini aktardı.

Le Monde gazetesi, mektupta Suudi Kralı Selman’ın Doha ile Moskova arasındaki görüşmelerden duyduğu derin kaygıları Macron’a ilettiğini ve tırmanma riskini gündeme getirdiğini aktardı.

SUUDİ ARABSİTAN'DA S-400 PANİĞİ

S. Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in ablukasından ötürü Katar, Rusya ile ilişkilerini geliştirmeye başlamıştı. Ocak ayında Doha, Moskova ile S-400 hava savunma füze sistemlerinin alımı konusundaki görüşmelerin “ileri aşamada” olduğunu bildirmişti. Gazete mektupta, S.Arabistan’ın “bu hava savunma sistemini ortadan kaldırmak için askeri operasyon dahil, tüm önlemleri almaya hazır olduğu” mesajını verdiğini de aktardı.

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