Suudi Arabistan'dan Katar'ın teklifine sert tepki

El Arabiya televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Katar'ın, Mekke'yi uluslararasılaştırma talebi saldırgandır ve krallığa savaş ilanıdır" ifadesini kullandı.

NTV'nin haberine göre; Suudi Arabistan'ın Kabe'ye uluslararası statü verilmesi için çalışan herkese karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

DOHA'DAN ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Katar'ın böyle bir talepte bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Ancak Doha yönetimi, Suudileri haccı siyasileştirmekle eleştirmiş, bu yıl Katarlılara engel çıkarıldığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Özel Raportörü’ne başvuruda bulunmuştu.