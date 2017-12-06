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Suudi Arabistan'dan Kudüs çıkışı

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, ABD'nin bugün, Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı adımı atmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 09:14..
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Suudi Arabistan'dan Kudüs çıkışı

ABD'nin Ortadoğdu'daki en sıkı müttefiklerinden biri haline gelen ve İslam'ın Başkenti olan Mekke'ye ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, son dönemde çıkan "ılımlı İslam" projesi ile gündemde.

ABD'nin "ricası" ile ortaya çıkan bu proje uğrunda bir çok şeyden feragat eden Suudi yönetimi, şimdi de Kudüs'ün kaybedilmesine göz yumacak gibi görünüyor.

Suudi Arabistan'dan Kudüs çıkışı

"ABD'YE TEPKİCİK"

Trump'ın Kudüs kararı sonrasında Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD lideri ile bir görüşme gerçekleştirdi. "Uyarı" niteliğindeki bu görüşme Trump'a tepkiden çok, iki dostun görüşmesi gibi geçti.

Kral Selman, Kudüs'ün statüsüyle ilgili herhangi bir değişikliğin, barış müzakerelerine zarar vereceği ve bölgede gerginliği artıracağı konusunda uyaran Selman, Kudüs'ün konumu itibarıyla ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olmasından dolayı böylesi tehlikeli bir adımın dünyadaki tüm Müslüman halkları tahrik edeceğini vurguladı.

"ÇOK KIZDIRACAK"

Kral Selman Kudüs meselesi ile ilgili yine icraattan çok, açıklamaları ile gündeme geldi. "Böyle tehlikeli bir adım, Kudüs ve El-Aksa Camisi'nin büyük statüsünden dolayı dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları kızdıracak." diyen Suudi Kral, barış sürecinin de tehlikeye girebileceğini belirtti.

FİLİSTİNLİLERE DESTEK

Kral Selman ayrıca Suudi Arabistan'ın geçmişten bu yana Filistin halkına ve tarihi haklarına destek verdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaparak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını dile getirdiği duyurulmuştu.

Suudi Arabistan ABD ile yakın ilişkileri gözden geçirildiğinde, bu açıklama "Müslümanların gazını almak" olarak yorumlandı.

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