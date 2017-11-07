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Suudi Arabistan'dan Lübnan'a savaş tehdidi

Körfez İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Samir es-Sebhan, Hizbullah'ın varlığı nedeniyle, Lübnan hükümetini sert ithamlarda bulundu.

07.11.2017 - 07:35
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Suudi Arabistan merkezli Al-Arabiya kanalına konuşan Sebhan, Lübnan hükümeti ve Başbakan Saad Hariri'nin istifasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"HİZBULLAH EYLEMLERİ SAVAŞ İLANI"

Sebhan, başkent Riyad'da Hariri'yi kabul eden Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, "Hizbullah'ın saldırılarına maruz kaldıklarını ve bu eylemlerin savaş ilanı olarak görüldüğünü ilettiğini" söyledi.

Suudi Arabistan'dan Lübnan'a savaş tehdidi

Suudi bakan Samir es-Sebhan

"SAVAŞ AÇMIŞ MUAMELESİ GÖRECEK"

Hizbullah'ın Suudi Arabistan için bir ölüm ve yıkım aracı haline geldiğini savunan Sebhan, "Kraliyet'teki tüm terör operasyonlarına ve Yemen'den balistik füze fırlatılmasına katılıyorlar. Hizbullah, Lübnan hükümetinde temsil ediliyor. Hükümetin bunun tehlikesinin farkında olması gerekir. Bu hükümet, Suudi Arabistan'a savaş açan bir hükümet olarak muamele görecek." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'dan Lübnan'a savaş tehdidi

"SİYASİ YA DA SİYASET DIŞI YOLLARA BAŞVURURUZ"

Sebhan, Lübnanlılara dönüşü olmayan bir noktaya gelmeden önce durumu düzeltme çağrısı yaptı.

Durumun Suudi Arabistan'a karşı savaşa katılma noktasına gelmesi halinde büyük bir kararlılıkla bu girişimlere engel olacaklarını vurgulayan Sebhan, "Umut ederim ki diğerleri gibi Kraliyet'in bu alandaki hareketlerini denemeye kalkmazlar. Lübnan'ın Kraliyet'e karşı savaşa girmesine razı olmayız ve her alanda siyasi ya da siyaset dışı yollara başvururuz. Lübnan'ın bu tehlikeyi görmesi gerek." diye konuştu.

Sebhan, daha önce Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'e, Hizbullah'ın kendi bölgesi ve devletinin dışında savaşlara girdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söylediklerini, onun da bu durumu kontrol altına almak için çalışacaklarını ve Hizbullah'ın hareketlerinden kendilerinin de hoşnut olmadıklarını belirttiğini aktardı.

Suudi Arabistan'dan Lübnan'a savaş tehdidi

İstifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri

"DEVLETİMİZE UZANAN ELLERİ KESERİZ"

Hizbullah'ın eylemlerinin Lübnan için çok ağır sonuçları olacağı uyarısında bulunan Sebhan, "Devletimize saldıran her kim olursa olsun haddini bildiririz." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan'ın Lübnan hükümeti ile Hizbullah'ı birbirinden ayrı tutma döneminin sona erdiğine dikkati çeken Sebhan, şunları kaydetti:

"Hizbullah, Temsilciler Meclisinin ve hükümetin ortağı, hükümet üzerinde etkisi var. İkisini birbirinden ayrı tutma zamanı geçti. Hiçbir şekilde Suudi Arabistan'a saldırılmasına razı olmayız. Daha önce de onlara, barış ve itidal ile 'terör partisi' arasında bir seçim yapmaları gerektiğini söylemiştik. Lübnan hükümeti, Hizbullah'ın eylemlerine susuyorsa bu, Hizbullah'ı destekledikleri anlamına gelir. Bir yıl boyunca biz bunu gördük. Lübnan hükümetinden bu partiye karşı daha caydırıcı olmasını beklerdik. Onlar bunu başaramadıysa da Hizbullah'ı caydıracak ve Lübnan'ın güneyindeki mağaralarına çekilmelerini sağlayacak olanlar var."

Hizbullah'ı, "terör ve şiddet devletinin piyonu" olarak tanımlayan Sebhan, "ülkesine uzanan elleri keseceklerini" belirtti.

Sebhan son olarak, Saad Hariri'nin Suudi Arabistan tarafından istifaya zorlandığı ya da ev hapsinde tutulduğu yönündeki iddiaların Hizbullah'ın gündeme getirdiği "yalanlar" olduğunu savundu.

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