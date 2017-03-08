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Suudi Arabistan'dan OPEC'e petrol resti

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, ülkesinin diğer petrol üretici ülkelerin yükünü taşımayacağını söyledi.

08.03.2017 - 00:59
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Suudi Arabistan'dan OPEC'e petrol resti

Al-Falih, IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansında yaptığı konuşmada,  Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile örgüt üyesi olmayan ülkelerin bu  yılın başından itibaren üretim seviyelerini düşürme konusundaki anlaşmayı  değerlendirdi.

"ARTIK SUİSTİMAL EDİLMEYECEĞİZ"

Geçmişte yapılan benzer anlaşmalarda Suudi arabistan'ın petrol  üretiminde en çok kesinti yapan ülke olduğunu hatırlatan Al-Falih, bunun diğer  üretici ülkeler tarafından suistimal edildiğini, söz konusu durumun tekrar  gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Ocak ayı başında uygulanmaya başlanan anlaşma kapsamında toplam  üretimini günlük ortalama 1,2 milyon varil düşüren OPEC içinde en büyük  kesintinin Suudi Arabistan tarafından yapıldığına dikkati çeken Al-Falih,  sözlerine şöyle devam etti:

"Petrol üretimimizi, maksimum kapasitemiz olan günlük ortalama 12,5  milyon varilden 10 milyon varilin altına indirdik ancak Suudi Arabistan, diğer petrol üretici ülkelerin yükünü taşımayacak ve onlar tarafından kullanılmaya izin vermeyecek. Suudi Arabistan yaklaşık 80 yıldır petrol endüstrisinde. Uzun yıllar boyunca da petrol ve doğalgaz sektöründe liderlik yapmaya devam edeceğiz."

"PETROL STOKLARI DAHA DA DÜŞMELİ"

Şu anda etkili olan anlaşmanın başarılı şekilde yürüdüğünü ve küresel piyasadaki arz fazlasını kademeli olarak aşağı çektiğini belirten Al-Falih, piyasada tekrar arz-talep dengesinin oluşabilmesi için dünya genelindeki ham petrol stoklarının daha da aşağı düşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Al-Falih, haziran ayı sonunda sona erecek anlaşmanın, petrol piyasasının durumu değerlendirildikten sonra OPEC üyesi ve örgüt dışındaki ülkeler tarafından tekrar ele alınacağı bilgisini paylaştı.

Suudi petrol şirketi Aramco'nun da yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Al-Falih, firmanın gelecek sene ilk halka arzıyla (IPO) ilgili  gelişmeleri de değerlendirdi.

Al-Falih, Aramco'nun IPO hazırlıklarının başarılı şekilde devam ettiğini, IPO'nun küresel sermaye piyasalarına ve finansal kaynaklara olumlu etkisinin olacağını dile getirdi.

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