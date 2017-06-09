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Suudi Arabistan'dan otellere El-Cezire talimatı

Suudi Arabistan, ülkede bulunan otel ve işletmelerin Katar merkezli El-Cezire televizyonuna ait kanalların silinmesini istedi.

09.06.2017 - 12:33
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Suudi Arabistan'dan otellere El-Cezire talimatı

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Turistik Oteller ve Konaklama Yerleri Yönetmeliğine göre işletmelerdeki uydudan televizyon yayınını alan sistemlerde öncelikle ülkenin resmi kanalları olması gerektiği, Suudi Arabistan, din ve ahlak karşıtı kanalların ise bulunamayacağı belirtildi.

KATAR MERKEZLİ EL-CEZİRE'YE AİT KANALLAR SİLİNECEK

İlgili yönetmelik maddeleri uyarınca Başkanlık, işletmelerdeki uydu sisteminden Katar merkezli El-Cezire'ye ait tüm kanalların silinmesi gerektiğini duyurdu.

SİLMEYENE 26,6 BİN DOLAR PARA CEZASI

Açıklamada, kanalların kaldırılmaması durumunda her bir işletmeye 100 bin Suudi Arabistan riyali (26,6 bin dolar) para cezası kesileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan'dan otellere El-Cezire talimatı

BAHREYN'DE HAPİS CEZASI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn'de de Katar'ı desteklemenin 5 yıla varan hapisle cezalandırılacak suç kapsamına alındığı bildirildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yazılı, sözlü veya herhangi bir formatta Katar'a destek içeren paylaşımların para cezası ve 5 yıl hapis cezasına varan suç kapsamına alındığı duyuruldu.

BAE de aynı şekilde, Katar'a destek açıklamalarının 3 ila 15 yıl hapis veya 136 bin dolardan az olmamak üzere para cezası ile cezalandırılabileceğini açıklamıştı.

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