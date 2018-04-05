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Suudi Arabistan'dan PKK'yı sevindiren açıklama

Kral Selman'ın danışmanı Enver Macit Eşki, Orta Doğu'da bağımsız Kürt devletinin kurulması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 06:58..
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Suudi Arabistan'dan PKK'yı sevindiren açıklama

İsrail ve Amerika ile son dönemde ilişkilerini üst düzeye çıkaran Suudi Arabistan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Türkiye aleyhindeki çalışmalarına hız verdi.

Suudi medyasının başlattığı Türkiye düşmanlığı, siyasi isimlere de cesaret verdi.

YENİ DEVLET KURULSUN

Kral Selman'ın danışmanlığını yapan eski Tuğgeneral Enver Macit Eşki, proje terör örgütü PKK'yı sevindiren bir açıklamaya imza attı.

Bölgede Amerika gibi bir müttefikten vazgeçilemeyeceğini savunan Eşki, "Kürtlerin birlik olması gerekiyor. Bu çerçevede büyük Kürdistan devletinin kurulması en büyük stratejik hamle olur. Bunu kesinlikle yapmalıdırlar." ifadelerini kullandı.

İSRAİL-AMERİKA-SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan'dan önce İsrail'den de benzer yönde açıklamalar gelmişti.

Amerika da yıllardır devlet kurma hayaliyle terör örgütü YPG'lilere silah ve mühimmat göndermişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede sahnelenen oyunu Zeytin Dalı Harekatı ile bozmuştu.

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