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Suudi Arabistan'dan Somali'ye teklif

Körfez ülkeleriyle yaşanan Katar krizinde, tarafsız kalmayı tercih eden Somali'ye, Suudi Arabistan 80 milyon dolar teklif etti.

13.06.2017 - 05:15
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Suudi Arabistan'dan Somali'ye teklif

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, uyguladıkları ambargoyla Katar'ı çaresiz bırakmaya çalışıyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan'dan yeni bir hamle daha geldi.

Middle East Monitor gazetesinin haberine göre, Somali Başbakanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya Suudi Arabistan, Katar'la ilişkilerini kesmesi için 80 milyon dolar teklif etti.

Suudi Arabistan'dan Somali'ye teklif

SOMALİ'YE TEHDİT

2 saatlik düşünme süresinin ardından Somali tarafından teklifin reddedildiği bilgisi geldi. Ancak Suudi Arabistan bu kez Somali'ye yaptıkları yardımları kesmekle tehdit etti. Buna rağmen Somali tarafsız kalacağını iletti.

KATAR KRİZİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, geçen hafta Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları da katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

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