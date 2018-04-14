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Suudi Arabistan'dan Suriye harekatına tam destek

Amerika'nın öncülüğünde Suriye'ye düzenlenen harekata bir destek de Suudi Arabistan'dan geldi.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 14:11..
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Suudi Arabistan'dan Suriye harekatına tam destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından Orta Doğu'da gerginlik yine yükseldi.

Rusya ve İran'ın tepkilerine rağmen; Amerika, Fransa ve İngiltere, Suriye'de bazı hedefleri vurdu.

Suriye'ye yönelik düzenlenen harekat dünya medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu.

"HAREKATA DESTEĞİMİZ TAMDIR"

İran ve Rusya'nın tepki gösterdiği harekata Suudi Arabistan'dan da destek açıklaması geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Harekata desteğimiz tamdır" ifadelerine yer verildi.

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