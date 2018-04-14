Suudi Arabistan'dan Suriye harekatına tam destek

3,048 kez izlendi

13,987 kez izlendi

Beştepe'de ordumuz ve polisimize dua

11,893 kez izlendi

12,838 kez izlendi

21,197 kez izlendi

8,858 kez izlendi

1,423 kez izlendi

Avrupa Birliği, Suriye hükümetinin daha fazla kimyasal saldırı gerçekleştirmemesini sağlamak için Rusya ve İran’a çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği’nden Rusya ve İran’a çağrı

“Ayasofya Konuştu” ve “Sırlar Yolu” çocuk romanları ile ilgi gören Füsun Çetinel, şimdi sıcacık bir arkadaşlık hikayesi anlatıyor.

Bir arkadaşlık hikayesi: Çiko’nun Seçimi

BMGK, Rusya'nın Suriye'deki operasyon nedeniyle toplantı çağrısına cevap verdi. Bu akşam toplanıyor.

İstanbul'da düzenlenen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, 10 bin 246 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 212 kişi gözaltına alındı.

Trabzonspor yönetimi, alacakları nedeniyle maça çıkmak istemeyen Harris, Vailiauskas, Zubcic, Eldridge, Obekpa, Green ve Heslip ile yollarını ayırdı.

Trump, ABD, İngiltere ve Fransa'nın gerçekleştirdiği Suriye saldırısı hakkında "Görev başarıyla tamamlanmıştır" dedi.

1 Suriye'ye kimyasal operasyonu ABD Başkanı Donald Trump, 'vur' emri verdi. ABD, İngiltere ve Fransız orduları Suriye'nin Şam, Hama ve Humus şehirlerini bombardımana tuttu.

2 Rusya'dan ABD'ye tehdit ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı hava harekatının ardından Rusya ve Suriye'den tepki geldi.

3 Trump Suriye'yi vurma emri verdi Suriye'nin Rif Şam iline bağlı Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı belirtildi. Basın karşısına çıkan ABD Başkanı Trump, Suriye'nin vurulması emrini verdiğini duyurdu.

4 ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar ABD, İngiltere ve Fransa ile Suriye'deki birçok askeri noktayı bombaladı. Saldırı sonrasında Esad rejimi medyasında, birçok füzenin havada imha edildiği iddiası yer aldı.

5 Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırı, tarih sayfalarına "kısa bir şov" olarak geçti.

6 İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı İran, Rus bombardıman uçaklarının, İran hava sahasını ve yakıt ikmali için NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul etti.