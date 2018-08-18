Suudi Arabistan'dan Suriye'ye yardım kararı

Suudi Arabistan hükümetinden Suriye atağı geldi. Hükümet; Suriye'nin kuzeydoğusunda "yıkılan yerlerin imarı için yardım" adı altında YPG'ye 100 milyon dolar destek kararı aldı.

GEREKÇE: YENİDEN İMAR YARDIMI

Yapılan açıklamalara göre Suudi Arabistan, mali yardım kararıyla DEAŞ’ın yıkıma neden olduğu Rakka gibi kentlerde yeniden imarı sağlamayı amaçlıyor.

Söz konusu bölgeler büyük ölçüde terör örgütü YPG'nin kontrolü altında.

ABD KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Suudi Arabistan’ın aldığı 100 milyon dolarlık bu karar; ABD tarafından da memnuniyetle karşılandı.

"SUUDİ ARABİSTAN PARASINI ÖDEMELİ"

Bilindiği üzere Trump; mayıs ayı içerisinde Suudi Arabistan'a bir yolculuk yaparak orada diplomatik ilişkilerde bulunmuştu.

Suudi yetkililerin ABD askerinin Suriye'de kalmasını istediğini öğrenen ABD Başkanı açık açık, "Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek." diye konuşmuştu.

230 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE KAYDIRILABİLİR

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de harcanmak üzere belirlenen 230 milyon doları başka yerlere de aktarabileceğini dile getirdi.