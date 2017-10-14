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Suudi Arabistan'dan Trump'a destek

Trump'ın İran ile nükleer anlaşmayı iptal ettiğini duyurmasının ardından Suudi Arabistan'dan ABD'ye destek geldi.

14.10.2017 - 02:32
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Suudi Arabistan'dan Trump'a destek

Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İRAN BÖLGEDE İSTİKRARI BOZMAYA ÇALIŞTI"

"Suudi Arabistan Krallığı, daha öncesinde bölgede ve dünyada kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesinin önemine inanarak, İran’nın herhangi bir şekilde nükleer silah elde etmesinin önüne geçilmesi, barış ve güvenliğin korunması amacıyla İran ile 5+1 grubu ülkeleri arasında varılan nükleer anlaşmayı desteklemiştir. Ancak İran, ambargonun kaldırılmasından sağlanan ekonomik geliri, balistik füze programları geliştirerek, Hizbullah ve Husi milisleri gibi terör örgütlerini destekliyerek bölge istikrarını bozma amaçlı kullanmıştır.

"ULUSLARARASI KURALLARI İHLAL ETTİ"

İran bununla yetinmeyerek, uluslararası kuralları açık bir şekilde ihlal etmiş, bu konudaki deneyimlerini Suudi Arabistan’ı aynı füzelerle hedef alan Husi milisleri gibi kendisine bağlı olan milislere taşımıştır. Aynı zamanda bu durum İran’nın bu programları geliştirmedeki amacının savunma amaçlı olduğu iddialarını yalanlamaktadır.

"SİBER SALDIRILAR DÜZENLEDİLER"

Bununla birlikte, düşmanca politikalar izlemekte ısrarlı olan İran, Devrim Muhafızları ile ona bağlı olan Husi milisleri aracılığıyla Kızıl Deniz ve Arap Körfezi’ndeki uluslararası deniz taşımacılığı koridorlarını defalarca ihlal ederek Suudi Arabistan ve bölge ülkelerine karşı siber saldırılar yapmaya devam etmiştir.

Bu bağlamda, Suudi Arabistan Krallığı, sayın ABD Başkanı’nın dile getirdiği arzu edilen hedeflerin gerçekleşmesi amacıyla, ABD ve uluslararası toplumdaki ortakları ile işbirliğini sürdürmekteki kararlılığını vurgulamakta, İran politikalarının yarattığı tehlikelerin sadece nükleer programı çerçevesinde değil, tüm düşmanca faaliyetlerini içeren daha kapsamlı bir perspektifle ele alınarak ortadan kaldırılması ve İran’nın kitle imha silahı elde etmesine izin veren tüm yolların engellenmesinin önemini yinelemektedir."

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